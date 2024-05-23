بعد 1055 يومًا من الانتصار في ويمبلي، تبدأ مغامرة أوروبية جديدة للمنتخب الوطني، الذي سيجتمع يوم الجمعة 31 مايو في المركز الفني الفيدرالي في كوفرسيانو لبدء التحضير ليورو 2024.

واستدعى المدرب لوتشانو سباليتي الذي سيعلن عن قائمة المشاركين في بطولة أوروبا يوم الخميس 6 يونيو – 30 لاعباً للتجمع: أول استدعاء للمنتخب الوطني لمدافع بولونيا، ريكاردو كالافيوري، الذي تولى المهمة.

وكان الاستدعاء الثاني للاعب خط وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي بعد عام ونصف من ظهوره الأول والوحيد بالقميص الأزرق في المباراة الودية ضد ألبانيا في نوفمبر 2022 و لراؤول بيلانوفا (تورينو) ومايكل فولورونشو (فيرونا)، اللذين تم استدعاؤهما بالفعل في مارس للمشاركة في المباراتين الوديتين في الولايات المتحدة ضد فنزويلا والإكوادور.

ويعود لاعب وسط تورينو صامويل ريتشي وحارس مرمى لاتسيو إيفان بروفيديل إلى المنتخب الوطني بعد غيابهما منذ نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023 على التوالي.

و القائمة لم تشمل لاعب خط وسط يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي، ومهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي.

وقبل المغادرة إلى ألمانيا، المقرر إجراؤها يوم الاثنين 10 يونيو، سيلعب المنتخب الوطني مباراتين وديتين: الثلاثاء 4 يونيو ضد تركيا (9 مساءً، ملعب ريناتو دالارا في بولونيا) والأحد 9 يونيو ضد البوسنة والهرسك (8.45 مساءً). ملعب كارلو كاستيلاني في إمبولي).

وفي أعقاب المباراة مع المنتخب البوسني، ستصل إيطاليا إلى ألمانيا، حيث ستخضع في مقر إيزرلون للدورات التدريبية الأخيرة قبل ظهورها الأول في بطولة أوروبا المقررة يوم السبت 15 يونيو في دورتموند مع ألبانيا.