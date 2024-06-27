قالت وزيرة الإصلاحات بإيطاليا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي إن العمل جاري على قانون الانتخابات الذي يتعلق بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء والبرلمانيين.

وأضافت على تطبيق تليجرام: كما هو الحال دائما سأناقش الأمر مع الجميع، على أمل أن يكون هناك حوار مثمر.

وتابعت كاسيلاتي: سنخطط لاستكماله في الأشهر القليلة المقبلة بحلول الخريف.