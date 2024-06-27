قالت وزيرة الإصلاحات بإيطاليا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي إن العمل جاري على قانون الانتخابات الذي يتعلق بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء والبرلمانيين.
وأضافت على تطبيق تليجرام: كما هو الحال دائما سأناقش الأمر مع الجميع، على أمل أن يكون هناك حوار مثمر.
وتابعت كاسيلاتي: سنخطط لاستكماله في الأشهر القليلة المقبلة بحلول الخريف.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]