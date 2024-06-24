قالت ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي، وزيرة الإصلاحات الإيطالية، إن قانون الانتخابات سيحدد الإجراءات الكاملة المتعلقة بانتخاب رئيس الوزراء والبرلمانيين.

وكشفت كاسيلاتي أن القانون الانتخابي سيكون جاهزا بحلول الخريف وسيكون موضوع مناقشة مفصلة.

وأضافت كاسيلاتي: ستكون هناك بالتأكيد عتبة، وأنا لا أقدم أي توقعات لأنه إذا كان الأمر موضوعا للمقارنة، فلا أستطيع التعبير عن فكرتي بشكل حصري.