قال دافيد كازاليجيو، المؤسس المشارك لحركة خمس نجوم الإيطالية، إن الحركة أصبحت أسوأ من كل الحركات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم انتخاب الرئيس جوزيبي كونتي بترشيح واحد، كما تم تقديم الترشيحات للانتخابات الإقليمية من أعلى.

واعتبر كازاليجيو أن الحركة التي ولدت كثورة تشاركية أصبحت حزبا أحاديا وشخصيا.

وتابع: ركزت دائمًا على الجزء الابتكاري من المشاركة. وكثيراً ما يتم الخلط بين هذا وبين فكرة تأسيس حزب أو الترشح للمناصب.