عين كارلو كونتي المدير الفني الجديد ومضيف مهرجان سانريمو للأغنية الإيطالية.

وجاء القرار بالإجماع من جانب الإدارة العليا للشركة، الرئيس التنفيذي روبرتو سيرجيو والمدير العام جيامباولو روسي، بالتنسيق مع مدير Prime Time Entertainment مارسيلو سياناميا.

وقالت قناة راي: “على مدى العامين المقبلين، سيكون كونتي على رأس أهم حدث وطني متعدد الوسائط نظمته راي وبلدية سانريمو.

وبحسب وكالة إيطاليا برس للأنباء، هذه ليست مجرد عودة إلى المهرجان، بل هي تحدي جديد يتمثل هدفه في مواصلة الترويج وتعزيز الاتجاهات الجديدة، كما فعل في النسخ الثلاث الناجحة، من عام 2015 إلى عام 2017.