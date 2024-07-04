تحتل صناعة الأدوية المرتبة الأولى عالميًا من حيث نمو الصادرات بين عامي 2021 و2023.

وافتتح رئيس جمعية Farmindustria، مارسيلو كاتاني، الاجتماع السنوي في قاعة Conciliazione.

ووصل الإنتاج إلى 52 مليارا في 2023 وأكثر من 49 في الصادرات، رغم الصعوبات الناجمة عن ارتفاع التكاليف بنسبة 30% مقارنة بعام 2021.

وبلغت الاستثمارات في المنطقة 3.6 مليار، منها 2 في مجال البحث والتطوير، فيما يوجد 70.000 موظف (+2% في عام 2023 و+9% في 5 سنوات)، مع زيادة قدرها 20% تقريبًا لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا في السنوات الخمس الماضية، ومع وجود مرتفع للنساء، 45% من الإجمالي.

وأوضح كاتاني أن “الحصول على المركز الأول عالميًا من حيث نمو الصادرات بين عامي 2021 و2023 هو الهدف الذي حققته صناعة الأدوية في إيطاليا بفضل الشركات الدولية والوطنية التي تواصل الاستثمار في البلاد”.

وأشار إلى أن الصادرات هي التي تدفع الإنتاج وتسجل رقما قياسيا تلو الآخر.

وذكر أن الأدوية واللقاحات هي القطاع الثاني الذي يتم تصنيعه في إيطاليا من حيث الرصيد الأجنبي مع 17 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف أن حصة صادرات الأدوية من إجمالي التصنيع ارتفعت من 3.8٪ إلى 8.3٪ في 20 عامًا.

وتعد صناعة الأدوية في إيطاليا فريدة من نوعها في أوروبا، حيث أن 42% من الشركات برأس مال إيطالي و58% برأس مال دولي.