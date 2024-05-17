اختتمت القمة الدولية MEDITeH BEYOND في كاتانيا حيث شملت ورش عمل ومناقشات في يومين مخصصة للاجتماعات العلمية والدبلوماسية، تروج لها جمعية Diplomatia مع لجنة السياسات الصحية (HCP) والتوجيه العلمي لفرانشيسكو جابرييلي، لإحياء مشروع تعاون من أجل مستقبل النظام البيئي الصحي والصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتأسيس ولادة شبكة تعاونية مخصصة للبحث والتطوير في هذه المجالات، في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد القمة هي الإطار التأسيسي لمشروع مستمر وطويل الأمد يهدف إلى تسليط الضوء على التزام إيطاليا بإيجاد مجالات للتعاون العابر للحدود الوطنية.

من جهته، قال فرانشيسكو جابرييلي، رئيس قسم البحث والتطوير في النشاط السريري في التطبيب عن بعد في هيئة Agenas إنه تم بالفعل إنشاء شبكة تعاونية، شبكة MEDITeH، التي توحد عالمين وتخلق فرصة للمقارنة العابرة للحدود الوطنية التي تتجاوز الحدود والاتفاقيات الجغرافية بهدف التعاون الحقيقي في مجال الابتكار الرقمي.

وأشار إلى أنه في اليوم الثاني عملت عشر مجموعات عمل بشكل متآزر بشأن التحديات الحالية وآفاق المستقبل، موضحاً أن القمة ليست مجرد اجتماع للفنيين والعلماء ولكنه كان يعني الاجتماع بين عالم الرعاية الصحية الرقمية والعالم الدبلوماسي، حيث حظى باهتمام 20 دولة بين البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا والشرق الأوسط، منها 14 دولة شاركت بنشاط بدبلوماسييها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جانبه، قال ألبيريكو إل. كاتابانو، مدير قسم علم الصيدلة والعلوم الجزيئية الحيوية في جامعة ميلانو، أحد المتحدثين الوطنيين المدعوين لتقديم مساهمتهم في المؤتمر وعضو اللجنة العلمية، إن إيطاليا، تمثل تقليديًا، شمال دول البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا، أي عنصر ربط يُنظر إليها كدولة متقدمة في المجال الطبي، في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار إلى المسؤولية الواقعة على إيطاليا في هذا الشأن وهي مساعدة الآخرين على توفير الأدوية القيمة للمرضى الذين لا تتاح لهم الفرصة في كثير من الأحيان مع تعزيز تطوير الطب، على مستوى الشبكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، قال ماريو بوفو، رئيس العلاقات الدبلوماسية في Diplomatica إن القمة تحظى بأهمية خاصة على المستوى الدولي حيث أن موضوع الصحة والرعاية الصحية يحظى باهتمام أساسي لجميع الحكومات.

وأوضح جيوفاني كاستيلانيتا، رئيس Diplomatica أن كلمة Beyond تشير إلى مفهوم التغلب على الحواجز والحدود في موضوع حاسم على المستوى العالمي.