تعقد قمة MEDITeH Beyond الدولية في مدينة كاتانيا الإيطالية يومي 16 و 17 مايو، بمناسبة تأسيس شبكة تعاونية مخصصة للبحث والتطوير في مجال الصحة الرقمية، في إيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعمل إيطاليا على تطوير الطب عن بعد لجميع السكان الإيطاليين كأداة في خدمة الطب، وكسر الحواجز المادية، وزيادة المساواة في الوصول إلى الرعاية، وذلك باتباع المسار الذي أشار إليه المركز الوطني للطب عن بعد التابع للمعهد العالي للصحة منذ عام 2017، والذي يديره البروفيسور فرانشيسكو جابرييللي.

ويمكن تسهيل التشخيص والعلاج من خلال هذه الخدمات، مع أهمية خاصة في حالة المرضى المزمنين و الذين يحتاجون إلى مراقبة مستمرة.

بالإضافة لذلك، يمكن لإمكانات هذه التكنولوجيا أن تحدث تغييرًا وتدعم إعادة تنظيم الخدمات الصحية، والتي يمكن توزيعها بالتساوي عبر الإقليم، على المستوى الوطني، الأمر الذي يسهم في التقليل من عدم المساواة بين المناطق التي يوجد بها تواجد أكبر للمرافق الصحية وتلك التي تحصل على خدمات.

ويمثل التعاون النقطة الأساسية لإنشاء خدمات صحية رقمية محلية، ولكن أيضًا لجعل التطورات الجديدة في الحلول التكنولوجية والتقدم في الطب ممكنة.

من جهته، تحدث البروفيسور فرانشيسكو جابرييلي، أستاذ الصحة الإلكترونية في جامعة سان رافاييل في روما والذي يشغل منصب مدير المركز الوطني للمبادئ التوجيهية للطب عن بعد-SIT، عن الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الدولي الواعد.

وقال إن هذه القمة هي الأولى التي تسلط الضوء على تعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية خارج شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وحتى أبعد من ذلك، نحو أفريقيا والشرق الأوسط.

وتسلط القمة التي تستمر يومين، الضوء على دراسة وتبادل الأفكار والمشاريع الملموسة من جميع البلدان المشاركة.