اتسم اليوم الثالث من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالوحدة في محاولة تبني سياسة التمكين ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وبعد البدء رسميًا في نقل طائرات F16 و40 مليارًا أخرى إلى كييف لأنظمة الدفاع الجوي، خلال الاجتماع بين قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة، تم إطلاق نداء إلى الصين، ودعوتها لعدم دعم روسيا.

و أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن رأيه في هذه القضية، متحدثًا على هامش القمة وسلط الضوء على هذا الموضوع قائلا: “يجب على الصين أن تلعب دورًا إيجابيًا يجب أن يكون لإقناع روسيا بالعودة إلى المزيد من النصائح المعتدلة لإنهاء موسم الحرب هذا.

وخلال اليوم الأخير من القمة، التقى رؤساء الدول مرة أخرى في مركز مؤتمرات والتر إي واشنطن لاجتماع مجلس شمال الأطلسي الذي شهد أيضًا مشاركة الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

و عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو التعاون في قضايا الهجرة.

وفي اجتماع ثنائي آخر، التقت ميلوني برئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حيث استعرضت مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية، وكررت التأكيد على نية تعزيز العمل لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون في مجال التنمية و مكافحة الهجرة غير الشرعية.

و طمأنت ميلوني الحلفاء بشأن تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري والالتزام بالحصة الإيطالية في صندوق الأربعين مليار الذي أعلنه الحلف الأطلسي لصالح أوكرانيا.

كما وقع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على نهج إلسا الأوروبي للضربات بعيدة المدى على هامش القمة، وهي خطة تهدف إلى “تحسين قدرتنا، كأوروبيين، على تطوير وإنتاج وتوفير القدرات في مجال الصواريخ طويلة المدى.