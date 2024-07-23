توفي شخصان الليلة الماضية، قبل الساعة 10:30 مساءً في فيلا سيليستي دي سكامبيا في نابولي، بسبب انهيار شرفة.

والضحيتان شخصان بالغان بقيا تحت الأنقاض، رجل يبلغ من العمر 29 عامًا توفي على الفور وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا توفيت لدى وصولها إلى المستشفى.

وأصيب عدة أشخاص، 13 شخصًا على الأقل (سبعة منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام أصيبوا بكسور وكدمات)، بعضهم خطير، وفي وقت لاحق تم إخلاء المبنى.

ووقع الانهيار في الطابق الثالث وشمل أيضًا صالات العرض في الطابقين الثاني والأول.

وواصل رجال الإطفاء، بعد الحفر بين الأنقاض، إخلاء الطوابق العليا بينما تجري عمليات التحقق من الاستقرار في الجزء المتضرر من المبنى. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.