أعلن زعماء مجموعة السبع، تأييدهم الكامل للاتفاق الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة في المساعدات الإنسانية ليتم توزيعها على غزة وإنهاء دائم للأزمة، وضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين في غزة.

وأكد الزعماء في بيان دعم مسار ذي مصداقية نحو السلام يؤدي إلى حل الدولتين.

ودعا البيان حركة حماس إلى قبول هذا الاتفاق، داعية الدول التي لها تأثير على الحركة إلى المساعدة في ضمان ذلك.