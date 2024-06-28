شهدت المناظرة الرئاسية الأولى للجولة الانتخابية الأمريكية مناقشة الرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري دونالد ترامب لعدة قضايا حاسمة في استوديوهات شبكة سي إن إن في أتلانتا.

وسلط بايدن الضوء على الإجهاض والمخاطر التي تهدد الديمقراطية والاقتصاد إذا فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر.

فيما كانت لهجة ترامب أكثر عدوانية تجاه منافسه الديمقراطي، مع التركيز على قضية المهاجرين والتضخم وحماية عبارة “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأدار الصحفيان جيك تابر ودانا باش المناظرة التي تم بثها على قناة سي إن إن. وعندما دخلا إلى استديوهات التلفزيون، لم ينظر المرشحان حتى إلى بعضهما البعض.

و طُلب من الرئيس بايدن أن يبعث برسالة إلى جميع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ليسوا في وضع جيد الآن، مضيفاً: تركني ترامب في وضع اقتصادي منهار مع ارتفاع معدلات البطالة. كان علينا أن نجمع الأفكار معًا لأننا ورثنا الفوضى الكاملة من الإدارة السابقة.

من جهته، بدأ بايدن المناظرة بزلة لسان، مشيراً إلى أن إدارته خلقت 15 ألف وظيفة، في حين أن الرقم الصحيح هو 15 مليون وظيفة. ورد ترامب بالإشادة بحالة الاقتصاد خلال إدارته، مؤكدا على الإدارة الرائعة للوباء خلال فترة كوفيد.

ووفقا للرئيس السابق “كان كل شيء يسير على ما يرام”. وكانت حقوق الإجهاض أيضًا في قلب النقاش الذي دار ليلة الخميس، في نفس اليوم الذي رفضت فيه المحكمة العليا استئنافًا في دعوى قضائية تتحدى حظر الإجهاض في أيداهو.