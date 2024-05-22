أعلنت مجموعة فينكانتيري الإيطالية دخولها السعودية مع إطلاق شركة فينكانتيري للخدمات البحرية في المؤتمر الذي عقد في الرياض، بحضور قيادات إيطالية وسعودية.

ومثل الحدث فرصة لمناقشة مختلف المواضيع الرئيسية، بما في ذلك الترويج لبناء السفن كصناعة تمكن من تحقيق تطور كبير الاجتماعية والاقتصادية في السعودية من خلال تدريب المواهب المحلية، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وبناء سلسلة التوريد المحلية لتوسيع القاعدة الصناعية المحلية المستقلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتهدف المجموعة،من خلال شركة فينكانتيري العربية للخدمات البحرية، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز نموذجها الخاص بأعمال متكاملة رأسياً، مع خبرة فريدة.

من جهته، قال بييروبيرتو فوليرو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة فينكانتيري إنه مع الخدمة العربية للخدمات البحرية، يجري العمل على تعزيز التواجد في السعودية بهدف التوصل إلى شراكة استراتيجية وطويلة الأمد من أجل التنمية لبناء السفن في البلاد من خلال نهج توطين الأعمال المتعددة.

وأشار إلى أنها الخطوة الأولى التي ستسمح باغتنام الفرص المهمة في سوق استراتيجي مثل السوق السعودي، وبالتالي خلق المزيد من فرص النمو والتوسع في قطاع الدفاع الدولي.