استعرض فيديريكو فيكيوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي اف الايطالية Bf، التي بدأت رحلة التدويل في عام 2023، مع إنشاء Bf International عن نشاطات الشركة.

وقال فيكيوني إن نشاط الشركة في إيطاليا يعد اليوم أفضل مثال لتعريف أنفسنا بالزراعة في القارات الأخرى.

وأضاف فيكيوني: استقبلنا عدة وفود من البلدان الأفريقية في مكاتبنا في جولاندا دي سافويا في كورتونا وفي سردينيا في أربوريا وماروبيو، لتقديم منتجاتنا سبيل العمل على تنمية المجتمعات الزراعية والاجتماعية.

وتحدث عن خطة طموحة مع استثمارات في 40 دولة حول العالم، 30 منها أفريقية، بناءً على رؤية التعاون بين متساوين، بمتوسط ​​10 آلاف هكتار من المساحات المزروعة ورؤية ثلاثين عامًا، مشيراً إلى أن الدول المشاركة الأولى هي الجزائر ومصر وغانا.

وأكد فيكيوني أن الزراعة باتت من جديد مركزية في اقتصادات جميع البلدان، بغض النظر عن الناتج المحلي الإجمالي والقدرة على توليد الثروة.

وتابع: حالات الطوارئ التي حدثت في السنوات الأخيرة، مثل كوفيد أو الصراعات، جعلت هذا العالم غير مستعد. اليوم لقد فهم الجميع الجديد أن الزراعة أمر ضروري، من حيث الاستراتيجية.

وشدد فيكيوني على أن الأمر لا يقتصر على الغذاء فحسب، بل هو أكثر من ذلك بكثير، مشيراً إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهمية التوظيف و التكنولوجيا.

وقال إن البنية التحتية الصناعية الزراعية المتكاملة عالية التقنية مثل التي تنتهجها Bf كانت تعتبر غير قابلة للتنفيذ قبل خمسة عشر عامًا فقط.

وذكر فيكيوني أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات ولدت خطة أفريقيا مع رؤية السنوات الثلاثين المقبلة كفرصة لأولئك الذين طوروا قدرتنا على إدارة رأس المال الأرضي.

ومضى يقول: عندما وقعت كارثة هايتي في عام 2010، أراد الاتحاد الأوروبي إرسال الحبوب كمساعدات غذائية ولكن مستودعاتنا كانت فارغة.

وأشار إلى أن ذلك ينطبق على الاقتصادات ذات دخل الفرد المرتفع، مثل دول الخليج، وكذلك الدول الأفريقية.

وأضاف فيكيوني: أظهرت أحداث السنوات الأخيرة أن الابتعاد عن الإنتاج الزراعي كشف عن مخاطر تتعلق بسلامة الأغذية، ليس على المستوى النوعي فحسب، بل على المستوى الكمي أيضًا.

وأوضح أنه في المستقبل ستتم إعادة توازن القوى، وسيكون الإنتاج الزراعي أكثر عرضية وأقل تركيزا.

وقال إن الدول التي كانت مستوردة صافية، مثل تلك الموجودة في شمال أفريقيا، تواجه مشكلة امتلاك مخزونها الخاص وإنتاجها لتلبية أعداد سكانها المتزايدة، كما هو الحال في مصر.