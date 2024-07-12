قال فيدريكو فيكيوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي اف الإيطالية BF، إن الشركه تعمل في أفريقيا كما هو الحال في القارات الأخرى في تنفيذ خطة التدويل الخاصة بها مع سلسلة التوريد الكاملة لشركائها وبكل المعرفة التي يمكن أن توفرها للمجتمعات المحلية.

وأضاف فيكيوني، في بيان، أن الشركة تعمل بالإضافة إلى إيطاليا في البلدان التي يُطلب منها العمل فيها.

وأكد أن كل الجهود المبذولة تعود بالنفع على السكان المحليين من خلق فرص العمل، وجلب المعرفة والتقنيات، والاستثمارات مع توفير المنتجات والقيمة المتولدة في الموقع والمعرفة لمواصلة توليدها.

وأوضح فيكيوني أن الشركة تعمل على تحسين وإدارة الأراضي المخصصة لها ولا تشتريها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع أن الشركة لا تصدر أي شيء إلى أسواق طرف ثالث، بل تخصص كل شيء للأسواق المحلية، مشيراً إلى أنه منطق شامل ومجتمعي قادر على خلق مسارات لتنمية الموارد البشرية من خلال سياسة تدريب تهدف إلى تعزيز نسيج المزارعين الصغار والمتوسطين.