أكد رئيس الرابطة الوطنية الإيطالية للمبتكرين الشباب جابريلي فيريري على ضرورة تنفيذ استراتيجيات الصيانة التنبؤية، ما يسمح بالحد من الحوادث الخطيرة التي تسبب إصابات أو وفيات في مختلف القطاعات الصناعية.

وتحدث فيريري عن الحادث المروع الذي تسبب في وفاة 5 عمال في كاستيلداشيا، بالقرب من باليرمو، مضيفاً: كيف يمكن للتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي أن تمنع مثل هذه الأحداث من الحدوث؟.

وأشار فيريري إلى إمكانية استخدام التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من مصادر مختلفة في الوقت الفعلي، مثل الحوادث السابقة، فضلاً عن بيانات الأرصاد الجوية والظروف البيئية، وتحديد الارتباطات التي يمكن أن تشير إلى حالات خطر وشيك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.