قال الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديد بإيطاليا لويجي فيراريس، إن خط الاتصال بين نابولي وباري هو عمل رئيسي في الخطة الصناعية، وهو عمل ممول من قبل خطة التعافي والصمود، وهو أساسي لأنه يربط بين منطقتين صناعيتين مكتظتين بالسكان، ويربط بين بحرين ومدينتين مهمتين.

وأضاف فيراريس، خلال حديثه في الدورة الثانية للمهرجان الأورومتوسطي للاقتصاد: بدأت مواقع البناء، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار مدى تعقيد بلدنا، هدفنا هو احترام أحكام خطة التعافي مع الانتهاء من العمل في عام 2026 و التشغيل الكامل في عام 2027، وأعتقد أنه سيكون جاهزا في غضون عامين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.