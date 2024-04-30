قال رافاييل فيتو، وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، إن بين التدابير المعتمدة تسوية البنية التحتية لجنوب إيطاليا.

وأضاف فيتو، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي الذي وافق على مرسوم التماسك، أنه جرى تحديد إمكانية زيادة نسبة صندوق الاستثمار متعدد السنوات من 34% إلى 40%.

وأشار إلى أهمية تأثير المرسوم حيث يتعلق خاصة بجنوب إيطاليا بالنسبة لجميع التدابير تقريبًا، لأن هذه البرامج و الموارد تصل إلى إيطاليا بسبب ظروف عدم المساواة والاختلاف الإقليمي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.