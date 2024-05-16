قال وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين في إيطاليا رافائيل فيتو إنه ليس هناك أي تأخير في تدابير خطة التعافي المخصصة للتعليم والبحث.

وأضاف فيتو أنه تم تحقيق جميع الأهداف، فيما تجري الإصلاحات وفقًا للبرنامج المحدد.

وأكد الانتهاء من المخططات التنفيذية لإعادة تأهيل وتجديد وسلامة المباني المدرسية القائمة وإنشاء المباني المدرسية الجديدة 4.0 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 10٪ من إجمالي تخصيص القطاع، وما يترتب على ذلك من افتتاح مواقع البناء لإنجاز كافة الأعمال المخطط لها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشدد فيتو على أن العمل الهام بشأن خطة إعادة الإعمار الوطنية، التي نفذتها حكومة جورجيا ميلوني، تم تسليط الضوء عليه من خلال التقييم المتوسط ​​الأجل الأخير للمفوضية الأوروبية.