فيتو: لا تأخير في تدابير خطة التعافي بشأن التعليم والبحث

ROMA - Raffaele Fitto in conferenza stampa al termine della cabina di regia sul PNRR (ROMA - 2023-07-11, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين في إيطاليا رافائيل فيتو إنه ليس هناك أي تأخير في تدابير خطة التعافي المخصصة للتعليم والبحث.

وأضاف فيتو أنه تم تحقيق جميع الأهداف، فيما تجري الإصلاحات وفقًا للبرنامج المحدد.

وأكد الانتهاء من المخططات التنفيذية لإعادة تأهيل وتجديد وسلامة المباني المدرسية القائمة وإنشاء المباني المدرسية الجديدة 4.0 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 10٪ من إجمالي تخصيص القطاع، وما يترتب على ذلك من افتتاح مواقع البناء لإنجاز كافة الأعمال المخطط لها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشدد فيتو على أن العمل الهام بشأن خطة إعادة الإعمار الوطنية، التي نفذتها حكومة جورجيا ميلوني، تم تسليط الضوء عليه من خلال التقييم المتوسط ​​الأجل الأخير للمفوضية الأوروبية.

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