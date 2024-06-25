التقى وزير الشؤون الأوروبية رافائيل فيتو اليوم في بروكسل مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاجر.

وركزت المحادثة على “تفكيك المساهمة الجنوبية”، وهو إجراء مرتبط بالإطار المؤقت، وهي الأداة التي فعلتها المفوضية الأوروبية للتعامل مع الوباء ثم بعد الحرب في أوكرانيا وتنتهي في 30 يونيو.

و لم تسمح بروكسل في السنوات الأخيرة بإغاثة المساهمة الجنوبية إلا لفترات قصيرة ولم تتجاوز اثني عشر شهرًا على الإطلاق.

وقال فيتو إنه ناقش مع فيستاجر مستقبل هذا الإجراء الذي، في ضوء اختفاء الإطار المؤقت، سيتعين تعديله وجعله أكثر استهدافًا من خلال الاستفادة من قاعدة قانونية مختلفة أو أكثر .

وأشار إلى أن الهدف هو تحويل الاداة، بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، إلى أداة أطول أجلاً وأكثر توجهاً نحو الاستثمار.

وتابع: شكرت فيستاجر على قبولها، امتثالاً للتشريع الأوروبي، طلب الحكومة الإيطالية بتعديل الإجراء والتمديد النهائي لمدة ستة أشهر أخرى من الفترة التي يتم فيها “إلغاء المساهمة”. وينطبق ذلك مع إدراك أنه في هذه المرحلة يعد إجراءً مهمًا جدًا للاقتصاد والتوظيف في الجنوب.