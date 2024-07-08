قال رافاييل فيتو، وزير الشؤون الأوروبية وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين في إيطاليا إن بلاده يجب أن تكون حتماً رائدة في الأسابيع المقبلة.

وقال فيتو، خلال حديثه في الدورة السادسة لمنتدى ماسيريا: في إيطاليا، غالبًا ما نفكر في القضية الأوروبية من خلال نهج وطني للغاية، وهو ليس الوضع الحقيقي على المستوى الأوروبي.

وتابع فيتو: ما ستحصل عليه إيطاليا من المفاوضات سيكون نتيجة ثقل حكومتنا.