فون دير لاين: سأقترح مفوضًا للبحر المتوسط

Brussels - Belgium, Brussels - October 21, 2022 European Council The European Commission President Ursula von der Leyen (Brussels - 2022-10-21, EUC/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت أورسولا فون دير لاين في خطابها بعد انتخاباها رئيسة للمفوضية الأوروبية أن العديد من المتشائمين يعتقدون أن الهجرة قضية مثيرة للانقسام للغاية بحيث لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكننا أثبتنا العكس تماما.

وأضافت: لدينا اتفاقيات أكثر صلابة، والآن يجب علينا أن نركز بشكل جماعي على تنفيذها ويجب علينا دعم الدول الأعضاء لجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وشددت على الحاجة إلى نهج مشترك بشأن العودة لجعلها أكثر فعالية مع تطوير شراكات أوسع وخاصة مع البلدان المجاورة.

وأضافت: يجب أن تحظى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باهتمامنا الكامل: ولهذا السبب أعتزم تعيين مفوض لهذه المنطقة، لأن مستقبل سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​هو مستقبل أوروبا.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE