قالت أورسولا فون دير لاين في خطابها بعد انتخاباها رئيسة للمفوضية الأوروبية أن العديد من المتشائمين يعتقدون أن الهجرة قضية مثيرة للانقسام للغاية بحيث لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكننا أثبتنا العكس تماما.

وأضافت: لدينا اتفاقيات أكثر صلابة، والآن يجب علينا أن نركز بشكل جماعي على تنفيذها ويجب علينا دعم الدول الأعضاء لجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وشددت على الحاجة إلى نهج مشترك بشأن العودة لجعلها أكثر فعالية مع تطوير شراكات أوسع وخاصة مع البلدان المجاورة.

وأضافت: يجب أن تحظى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باهتمامنا الكامل: ولهذا السبب أعتزم تعيين مفوض لهذه المنطقة، لأن مستقبل سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​هو مستقبل أوروبا.