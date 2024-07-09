تحدث رئيس البرلمان الإيطالي، لورينزو فونتانا، أمام لجنة زعماء البرلمانات في القمة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وقال فونتانا إن الحلف ضمن الاستقرار والأمن على مدى هذه السنوات الـ 75، واليوم، في مواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق والوضع المعقد للغاية، يظل حلف شمال الأطلسي ضمانة أساسية لحماية الديمقراطية.

وأضاف: وجودنا اليوم في واشنطن يهدف إلى أن يكون بمثابة شهادة على التقارب الصادق والشكر لرجال ونساء التحالف ولكم، أيها الرؤساء، على النشاط الذي تم القيام به.