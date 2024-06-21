صرح رئيس منطقة لومبارديا، أتيليو فونتانا، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، قائلا: هل الحكم الذاتي هو “تقسيم إيطاليا”؟ إنهم الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، هم الذين يريدون كسر هذا الوضع.

وتحدث فونتانا عن العزم على تحريض الجنوب على الشمال، مضيفاً: هناك جزء من السياسة مستعد لتقديم أكاذيب لا توصف لاستعادة إجماع بسيط.

وشدد على الحاجة إلى الحوار وإطار متوازن، متسائلا عن حالة الرعاية الصحية وحماية البيئة.

كما تساءل عن وضع التجارة الخارجية والضمان الاجتماعي التكميلي والحماية المدنية والعلاقات الدولية ومع الاتحاد الأوروبي، والتنسيق مع المالية العامة والنظام الضريبي.