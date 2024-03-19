اعتبر رئيس منطقة لومبارديا، أتيليو فونتانا، أن إغلاق مدرسة إقبال مسيق في روزانو دي بيولتيلو بمنطقة ميلانو في 10 أبريل بمناسبة نهاية شهر رمضان هو خيار خاطئ تماما، وليس هناك سبب لذلك.

وقال فونتانا، على هامش حدث “رؤية 2030” حول قطاع التعليم العالي، إنه على الجميع أيضًا احترام الواقع المحلي، فشهر رمضان هو احتفال يشارك فيه جزء صغير من مواطنينا الذين سيكون لهم الحق في الحرية في القيام بذلك ولكن دون الحاجة إلى إشراك جميع الأشخاص الآخرين الذين لا يفكرون بنفس الطريقة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.