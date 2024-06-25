تصدر يسار الوسط نتائج الانتخابات المحلية في جولة الإعادة في العواصم الإقليمية، لكن يمين الوسط ما زال متمسكًا بموقفه في انتزاع أماكن مثل روفيجو وكالتانيسيتا من التحالف المعارض.

وشهدت 110 بلديات نجاحًا ليسار الوسط، و74 ليمين الوسط و27 للمرشحين المدنيين، فيما بلغت نسبة المشاركة 47.7% من الذين يحق لهم التصويت.

وفي فلورنسا وباري وبيروجيا، تم انتخاب سارة فونارو بنسبة 60.6%، وفيتو ليتشيسي بنسبة 70.3%، وفيتوريا فرديناندي بنسبة 52.1%.

والنتيجة تؤكد ما جاء في الجولة الأولى، حيث فاز الثلاثة من يسار الوسط وكان المرشحون قد تجاوزوا عتبة الـ 50٪.