تصدر اليسار في الجبهة الشعبية الجديدة، بقيادة جان لوك ميلينشون، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا بنسبة تتراوح بين 172 و192 مقعدا.

وجاء بعده ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي. فيما سيحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، الفائز في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، على 152 مقعدًا كحد أقصى.

وتوجه نحو 67% من الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع. وأعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال استقالته.

وقال ميلينشون: حققنا نتيجة قيل لنا إنها مستحيلة. إنه مصدر ارتياح كبير لجزء كبير من البلاد.

وشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب، مؤكداً على أن أي اتفاق لن يكون مقبولا.

من جانبه، قال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني: أريد أن أشكر الناخبين، فقد حصل حزب التجمع الوطني اليوم على أعلى نسبة في تاريخه بأكمله.