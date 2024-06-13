عرضت نقاط القوة في السجل الصحي الإلكتروني، قلب التحول الرقمي للرعاية الصحية الإيطالية، واستكشافها بعمق في كورسي سيستين، في روما، كجزء من مؤتمر “الابتكار” في النظام الصحي الوطني.

ويحظى السجل الصحي الإلكتروني لتحديث الرعاية الصحية” برعاية وزارة الصحة وإدارة التحول الرقمي.

واجتمع اللاعبون الرئيسيون في مجال الصحة العامة الإيطالية، لمناقشة تفاصيل الثورة/التحول الرقمي من وجهات نظر مختلفة.

وشاركت مبادرة فودافون في ورشة عمل مع شركات أخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف Vodafone Business إلى إتاحة البنى التحتية للاتصالات التي تسمح بتشغيل البيانات بسرعة، سواء في عالم الشبكة الثابتة أو في عالم شبكات الهاتف المحمول بفضل الاستثمارات التي تمت في قطاع شبكة الجيل الخامس، بحسب ما أكد أليساندرو مانينو، مدير فودافون بيزنس إيطاليا.