أعلنت المؤسسة الوطنية الإيطالية الأمريكية (NIAF) ومبادرة تجربة 1000 ميل في فلوريدا عن شراكة لتعزيز ودعم 1000 ميل في الولايات المتحدة.

ويعد “1000 Miglia” سباق السيارات الأكثر شهرة في العالم وعلامته التجارية معروفة كمثال للثقافة والتصميم والأناقة الإيطالية.

ويقام الحدث في الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2025 في جميع أنحاء فلوريدا.

وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين، ستكون NIAF بمثابة الشريك الرسمي لنسخة فلوريدا من الطريق الشهير 1000 Miglia، الذي تأسس في إيطاليا عام 1927.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم NIAF بالترويج للحدث من خلال الاتصالات والفعاليات.

وقال رئيس المؤسسة روبرت أليجريني: “يسعدنا أن نتشارك مع المبادرة لجب هذا الاحتفال الشهير بتصميم السيارات وأسلوب الحياة الإيطالي إلى الولايات المتحدة.