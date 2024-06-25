تقام فعاليات، يوم الجمعه، بمركز المؤتمرات فييرا ديل ليفانتي، لسوق قطاع الأثاث والتصميم الداخلي المغربي في مؤتمر صحفي بحضور رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب محمد كريم السباعي.

وسيعرض عبر شرائح تطور السوق المغربية التي تشهد طفرة عقارية.

ويشهد قطاع الأثاث على وجه الخصوص حاليا اضطرابا كبيرا بسبب بطولة كأس أفريقيا المقبلة لكرة القدم المقررة في يناير 2026، وخطة إعادة الهيكلة العامة والاستثمار الاستراتيجي في ضوء كأس العالم لكرة القدم 2030.

و سيتواجد وفد من المشترين المغاربة المهتمين بالتواصل مع السوق الإيطالية في قطاعي الأثاث والتصميم الداخلي في فييرا ديل ليفانتي.

ويأتي المؤتمر الصحفي في إطار عملية التدويل التي بدأتها بالفعل Nuova Fiera del Levante، والتبادل بين المشترين والمشغلين المغاربة في القطاع.

وسيشارك أيضًا في الاجتماع مع الصحافة رئيس المعرض جايتانو فرولي، ورئيس نقابة المهندسين المعماريين في باري داميانو ماستروناردي.