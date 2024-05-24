فريولي: صربيا شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

Roma - Massimiliano Fedriga durante l’assemblea Ance 2021 (Roma - 2021-10-28, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال حاكم فريولي فينيتسيا جوليا ماسيميليانو فيدريجا إن منتدى الأعمال الإيطالي الصربي المنعقد في تريستا يعد حدثًا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لفريولي فينيتسيا جوليا، لأن المنطقة كانت دائمًا جسرًا نحو غرب البلقان وحافظت على علاقة مميزة مع تلك المنطقة الجغرافية، التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لإيطاليا وصربيا.

وأكد أن المشاركة القوية للفئات الاقتصادية والشركات في المنتدى لها أهمية كبيرة، نظرًا لأن الروابط التي يجب تعزيزها مع صربيا لا تمر عبر الدبلوماسية الوطنية فقط، بل أيضًا من خلال الروابط التي يتم إنشاؤها في الإقليم و الفرص الاقتصادية والعلاقات بين الناس.

وجاءت تصريحات فيدريجا في افتتاح “منتدى ريادة الأعمال الإيطالي الصربي للانتقال الأخضر: فرص جديدة للتعاون الثنائي”، في تريستا، والذي شارك فيه من بين آخرين، وزراء الخارجية والبيئة الإيطاليون، ورئيس وزراء جمهورية صربيا ميلوس فوتشيفيتش، ووكلاء وزارة الاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية، والمستشار الإقليمي للصحة وعمدة تريستي.

وشدد على أن صربيا شريك استراتيجي لمواجهة هذا التحدي بشكل بناء وخلق فرص للتنمية المتبادلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد أن سياسات دعم وتقصير سلسلة الإنتاج التي تحتاجها أوروبا يمكن الرد عليها من خلال تعزيز العلاقات مع دولة مثل صربيا.

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