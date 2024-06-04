قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين إن فكرة الحكومة عن الصفقة الخضراء هي صفقة خضراء واقعية.

وأضاف فراتين في باري، على هامش اجتماع لدعم مرشح يمين الوسط لرئاسة البلدية فابيو روميتو، أن الهدف هو الحياد بحلول عام 2050، وهدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض وفقًا لاتفاق باريس بحلول عام 2030، وبالتالي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة عكس النسبة الحالية لإنتاج الكهرباء حيث ثلثيها من الوقود الأحفوري وثلثها من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بحلول عام 2030 إلى الثلثين من مصادر الطاقة المتجددة والثلث من الوقود الأحفوري.

وأوضح أن هذا يعني مسارًا يتضمن في البداية التخلي عن الفحم، وهو ما يعني بالنسبة لمنطقة بوليا إغلاق مصنع برينديزي وبالتالي التزام قوي بإعادة التصنيع الذي يجب أن يعوض عن كل هذا.

وأشار الوزير إلى أن الهدف في عام 2050 يجب أن يشمل بالضرورة الطاقة النووية في مزيج الطاقة.