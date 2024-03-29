قال وزير التعليم الاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، إنه في المدارس الواقعة على مشارف المدن الكبرى في الشمال وكذلك روما، حيث توجد نسب عالية من الطلاب الأجانب، هناك أداء عام أقل من المتوسط.

وحول تدريس اللغة الإيطالية للطلاب الأجانب، قال الوزير: نتوقع في هذه الخطة الكبيرة أننا ندرس موارد مهمة، وكذلك إعداد مخصص للمدرسين الذين يجب تقديره، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.