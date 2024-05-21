قال وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، إن المدرسة هي ضمانة أساسية للشرعية.

وأضاف فالديتارا، للصحفيين في باليرمو: في ذكرى مذبحة كاباسي، نكرم ذكرى القاضيين فالكوني ومورفيلو والوكلاء المرافقين بمشاركة خمسة آلاف طفل، وهذه التعبئة هي رسالة عظيمة أشكر الجميع عليها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد الوزير أن التعليم هو لحظة الفداء، وتعليم القيم الأساسية واحترام الآخرين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لضمان مشاركة جميع هؤلاء الأطفال والمعلمين في إحياء ذكرى 23 مايو.