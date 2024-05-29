قال وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا إنه في أجندة الجنوب، تم استثمار نحو 40 مليون يورو في بوليا.

وأضاف الوزير أنه تم إشراك جميع المدارس الابتدائية في المنطقة و 19 مدرسة ابتدائية و24 مدرسة ثانوية في المشروع التجريبي لـ 245 مدرسة، بإجمالي 43 مدرسة في مشاريع خاصة بشأن النقاط العشر مما يعني المزيد من المعلميند.

وأشار فالديتارا إلى أنه يتم دفع المزيد للمعلمين الذين يقومون بأعمال خلال الساعات اللامنهجية، مع توسيع مبلغ الدروس الخصوصية ليشمل جميع المدارس المشاركة في هذا المشروع.