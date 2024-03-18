وقع وزير التربية والتعليم و الاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري رضا حجازي، وذلك بمناسبة البعثة المؤسسية إلى مصر بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه ضوء الأهمية المركزية التي توليها خطة ماتي لموضوع التعليم، فإن اللقاء مع الوزير حجازي وتوقيع المذكرة يمثلان عملاً استراتيجيًا لتعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر وتشجيع التنمية والنمو في البلدين.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق خطة ماتي لأفريقيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أكد فالديتارا على التزام إيطاليا بالتعاون مع مصر لتعزيز التدريب المهني الممتاز وعلى وجه الخصوص، تشجيع تطوير المسارات الفنية والمهنية عالية الجودة في مصر وأكاديمياتها التي تعتبر استراتيجية للنمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى الحاجة إلى البدء من تعزيز معرفة اللغة الإيطالية لتشجيع اكتساب المهارات الفنية التي تناسب الاحتياجات المحددة لنظام الإنتاج الإيطالي والمصري وضمان تكامل أقوى.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين نظامي المدارس الإيطالية والمصرية، بدءًا من تدريب معلمي اللغة الإيطالية في المدارس الثانوية المصرية وتبادل الطلاب والمدرسين. ويركز التعاون في قطاع التعليم الفني والمهني على رفع جودة مسارات التنقل وفرص التعلم والتوظيف، وتعزيز الروابط بين عالم المدرسة وعالم العمل، مع إيلاء اهتمام خاص إلى قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة والنسيج والأغذية الزراعية والصحة.