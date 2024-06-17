غرقت سفينة قبالة ساحل كالابريا حيث تن إنقاذ 12 مهاجرً أثناء سفرهم على متن قارب شراعي كان يغرق على بعد حوالي 120 ميلًا من الساحل الإيطالي ثم تم إنزالهم في ميناء روسيلا جونيكا.

وتوفي أحد الأشخاص مباشرة بعد عمليات الإنزال.

ويشارك خفر السواحل في البحث عن أي أشخاص مفقودين، بعد غرق القارب الشراعي الذي يُفترض أنه غادر تركيا.

وبعد تلقي المساعدة، قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي التابع لخفر السواحل في روما بتحويل سفينتين تجاريتين تبحران في مكان قريب إلى الموقع، وطائرة ATR42 تابعة لخفر السواحل وزوارق دورية CP305 وCP326 المتمركزة في كالابريا.