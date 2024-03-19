يعلن رسمياً، غداً، عن أعضاء المجالس الإقليمية الـ59 المنتخبين والرئيسة الجديدة لمنطقة سردينيا أليساندرا تودي.

ويعمل المكتب الانتخابي المركزي في محكمة الاستئناف في كالياري، برئاسة جيما كوكا، على إنهاء عمليات التحقق من محاضر أقسام 1844 والفجوة بين مرشح المعسكر الواسع ومرشح يمين الوسط باولو ترزو مع ارتفاعها لنحو 3 آلاف صوت لصالح الأول، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وسيذهب 36 مقعدًا إلى يسار الوسط، بينما سيذهب 24 مقعدًا إلى يمين الوسط. فيما لا تزال هناك بعض العقد التي يتعين حلها حيث يتغير التوازن بين الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم في حالة تغير.