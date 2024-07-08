استهدف قصف صاروخي روسي على كييف، اليوم، مستشفى أوخماتديت للأطفال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام، إن العدد الدقيق للجرحى والقتلى غير معروف حاليًا.

وأضاف زيلينسكي: في هذه اللحظة، يساعد الجميع في إزالة الأنقاض: الأطباء والناس العاديين، مشددًا على أن روسيا لا يمكن أن تفشل في معرفة أين تحلق صواريخها ويجب أن ترد بشكل كامل على جميع جرائمها: ضد الناس، ضد الأطفال، ضد الإنسانية بشكل عام.