غارة روسية على كييف تستهدف مستشفى للأطفال

Mandatory Credit: Photo by Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Shutterstock (14577243m) Crews work to rescue those trapped under the rubble, the number is unknown. Russian missile attacks on the city, damaged and partially destroyed a children's hospital. Kyiv Ukraine; Russian missile attacks on the capital strike and damage a childrens hospital, Kyiv Oblast - 08 Jul 2024

استهدف قصف صاروخي روسي على كييف، اليوم، مستشفى أوخماتديت للأطفال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام، إن العدد الدقيق للجرحى والقتلى غير معروف حاليًا.

وأضاف زيلينسكي: في هذه اللحظة، يساعد الجميع في إزالة الأنقاض: الأطباء والناس العاديين، مشددًا على أن روسيا لا يمكن أن تفشل في معرفة أين تحلق صواريخها ويجب أن ترد بشكل كامل على جميع جرائمها: ضد الناس، ضد الأطفال، ضد الإنسانية بشكل عام.

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