كثف الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، قصفه المدفعي على منطقة جباليا في قطاع غزة، قبيل توغل بري في المنطقة.

وقالت قناة “الجزيرة” إن آليات إسرائيلية تتقدم باتجاه مدخل بيت حانون شمال قطاع غزة. وتتواصل عمليات الجيش في جباليا لليوم السادس على التوالي، حيث تستهدف الغارات مناطق المخيم منذ ساعات الفجر الأولى.

وأفاد مراسل “الجزيرة” بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً ومتواصلاً استهدف عدة مناطق في جباليا، موضحاً أن القصف استهدف منطقة بئر النعجة وحي القصاص ومنطقة الفالوجا ومحيط مستشفى كمال عدوان.