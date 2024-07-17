قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافاً لحزب الله خلال الليل، حيث ضربت الطائرات المقاتلة “البنية التحتية الإرهابية” في عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أيضًا أنه تم إطلاق حوالي 15 صاروخًا خلال القصف الليلي على إسرائيل من لبنان، فيما اعترضت الدفاعات الجوية بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه، أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في شمال إسرائيل، قائلا إنه أطلق صواريخ كاتيوشا على كيبوتسات ساعر وجيشر هازيف في الجليل الغربي ردا على هجوم إسرائيلي في جنوب لبنان أدى إلى مقتل خمسة سوريين، من بينهم ثلاثة.