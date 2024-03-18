قامت قوات الدرك الإيطالية (الكارابينيري) التابعة لقيادة مقاطعة باري، اليوم، بدعم من جنود سرب الصيادين المروحيين في بوليا، ووحدة المروحيات السادسة ووحدة الكلاب في مودونيو، بعد تحقيق مكثف نسقته مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة التابعة لمكتب المدعي العام في العاصمة بوليا، بتنفيذ أمر احتجاز احترازي ضد 56 مشتبهًا بهم، يُعتقد أنهم ينتمون إلى جمعية إجرامية من نوع مافيا كامورا تعمل في المدينة الكبرى وفي مقاطعة باري، مخصصة في الغالب لتهريب المخدرات بأساليب المافيا.

وخلال نشاط التحقيق، من عام 2017 إلى عام 2020، جرى ضبط ما يقرب من 80 كجم من الحشيش و7 كجم من الكوكايين و2 كجم من الماريجوانا، وتم القبض على العديد من الأشخاص وتم تحديد العديد من مواقع تخزين المخدرات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتجري الاعتقالات في نفس الوقت في مواقع مختلفة في مناطق بوليا وكامبانيا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية وأبروتسو.