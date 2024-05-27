نفذت قوات الشرطة التابعة للقيادة الإقليمية لريجيو كالابريا، بمساعدة طائرات الهليكوبتر في كالابريا، في ختام التحقيقات التي نسقها مكتب المدعي العام في ريجيو كالابريا – مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة، بتوجيه من المدعي العام جيوفاني بومباردييري، أمرًا بتطبيق التدابير الاحترازية في السجن وتحت الإقامة الجبرية، ضد العديد من المشتبه بهم، على خلفية جرائم الانضمام إلى المافيا والابتزاز والتسجيل الوهمي للسلع والأسلحة.

وأتاحت التحقيقات فرض السيطرة على الإقليم ونظام ابتزاز واسع النطاق ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.