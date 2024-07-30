بمناسبة مرور 25 عام على حكمه، أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن 2476 شخصا أدانتهم مختلف محاكم المملكة المغربية، من بينهم صحفيون ارتكبوا جرائم ينص عليها القانون الجنائي ويعاقب عليها.

ومن أشهر الأسماء التي تم العفو عنها توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني والناشطين رضا الطاوجيني ويوسف الحراش.

كما استفاد من العفو عماد ستيتو وعفاف برناني وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وسعيدة العلمي ومحمد كنزوز.

وجاء في بيان: أراد جلالة الملك، من خلال ذلك، أن يجعل الاحتفالات بيوم العرش مناسبة لإدخال الفرحة والسعادة على عدد كبير من السجناء المحكوم عليهم والمسجونين وأفراد أسرهم.

كما أراد الملك بعد الاطلاع على ملف كل من الأشخاص المعنيين، أن يمنحهم العفو “من أجل السماح لهم بالعودة السلمية إلى عائلاتهم، الأمر الذي لا يمحو بأي حال من الأحوال ذنبهم في الاتهامات التي وجهت لهم”.