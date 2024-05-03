أخلى ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب حرم جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، وأزالوا مخيم الطلاب المؤيدين للفلسطينيين واعتقلوا العشرات منهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الناس لها الحق في تلقي التعليم، والحق في الحصول على شهادة جامعية، والحق في المشي عبر الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض لهجوم.

وأضاف بايدن: لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أي حرم جامعي، في أي مكان في أمريكا، لمعاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود. لا يوجد مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، سواء معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد العرب أو الفلسطينيين الأمريكيتين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.