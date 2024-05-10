خلال 10 سنوات، اختفت 21248 شركة نقل بالشاحنات. ومن عام 2013 إلى عام 2023، انخفض إجمالي عدد الشركات.

وجاء ذلك، بحسب بيانات الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة والحرف والزراعة، بنسبة 20.8%، من 101,935 إلى 80,687 وحدة.

و تضاعف عدد الشركات المساهمة تقريبًا خلال هذه السنوات العشر (+46.3%) وتمثل اليوم 32% من الإجمالي مع 26,458 كيانًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ولازال الشركات الفردية (ما يسمى بصغار الملاك) تمثل 46٪ من المجموع، ميث انخفضت بنسبة 40٪. وفقًا لسجل شركات النقل، فيما يوجد اليوم في إيطاليا 961 شركة تمتلك أسطولًا يضم أكثر من 100 مركبة: والتي، على الرغم من تمثيلها 0.95% من الشركات العاملة في السوق، تدير 260.338 شاحنة، أو 30.5% مع شركة إيطالية لوحة الترخيص.

وقال كلاوديو فيلا، رئيس اتحاد النقل إن الدفع نحو التجميع ينبع أيضًا من اتجاه عقود الشبكات التي ارتفعت من 55 في عام 2013 إلى 861 في عام 2023، كما تقود الشركات الصغيرة إلى مشاركة الأصول المهمة للتنافس بشكل أفضل في السوق.