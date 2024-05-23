استقبلت كاترينا بونيتي، مستشارة الخدمات التعليمية والتحول الرقمي، هذا الصباح وفدًا من طلاب جامعة كليمسون (كارولينا الجنوبية – الولايات المتحدة الأمريكية) في قاعة مجلس المدينة، برفقة الأساتذة سيليست كومبتون بيتس، وجاكلين مالوي، وفاليري كاي.

ويزور الشباب الأمريكيون إيطاليا في رحلة دراسية لاستكشاف النظام التعليمي في مدارس الحضانة البلدية في بارما وريجيو إميليا على وجه الخصوص، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقبل الوصول إلى قاعة المدينة، قامت المجموعة بزيارة مدارس الحضانة سوليلونا و اكويلوني و جاردينو ماجيكو.