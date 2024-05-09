أصيب شرطي بجروح خطيرة في ميلانو، منتصف الليل، فيما طلب ضباط شرطة السكك الحديدية تدخل سيارات فرقة مقر الشرطة ضد رجل مزعج وهائج للغاية، أثناء تواجده بالقرب من القضبان في محطة سكة حديد لامبرات.

وكان الرجل يرمي الحجارة على القطارات والناس، مما أدى إلى إصابه امرأة إيطالية تبلغ من العمر 55عامًا، تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى فاتيبينيفراتيلي.

والرجل مغربي غير نظامي يبلغ من العمر 37 عاما، وفي حالة عقلية متغيرة وغير متعاونة، كما لديه عدة أسماء مستعارة في قاعدة البيانات وسوابق جرائم ضد الأشخاص والممتلكات ومقاومة موظف عمومي، فضلاً عن ضرب نائب مفتش شرطة الولاية البالغ من العمر 35 عامًا بسكين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.