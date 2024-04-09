نفذت شرطة ولاية ميلانو أمر الطرد الصادر عن وزير الداخلية لدواعي النظام العام والأمن بحق مواطن بنغلاديشي يبلغ من العمر 50 عامًا، رئيس جمعية ثقافية إسلامية ميلانو، حيث كان على متن رحلة العودة إلى الوطن.

وفي إطار أنشطة الوقاية والرصد المعتادة لظاهرة التطرف الديني التي يقوم بها قسم مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع مكتب الهجرة التابع لمقر شرطة ميلانو، والذي تم تنفيذه بعد أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي، برز الاهتمام تجاه الأجنبي الذي تلقى بالفعل تحذيرًا شفهيًا من مفوض شرطة ميلانو وتم تسليط الضوء عليه على مر السنين من السجلات الجنائية والشرطية العديدة التي تشير إلى وجود خطر اجتماعي لا يستهان به، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.