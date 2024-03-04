كشف تقرير أن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو العدوى الأكثر شيوعًا التي تنتقل بشكل طبيعي والعامل الثاني المسؤول عن مرض السرطان في العالم.

وعلى مدار العمر، يؤثر هذا المرض على 4 من كل 5 أشخاص، مع ذروة انتشاره عند النساء حتى سن 25 عامًا.

وفي تقرير للجمعية الإيطالية لعلم الأورام الطبية بعنوان “أرقام السرطان في إيطاليا 2022″، تبين أنه يوجد في إيطاليا أكثر من 6000 حالة سرطان يمكن إرجاعها إلى فيروس الورم الحليمي كل عام، فيما تشير التقديرات إلى أنه مسؤول عن حوالي 97% من حالات سرطان عنق الرحم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وانتشار فيروس الورم الحليمي البشري يمثل مشكلة كبيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا.

وقال البروفيسور فيتوريو أونفر، طبيب أمراض النساء وأستاذ أمراض النساء والتوليد، إنه في الوقت الحالي، تمثل اختبارات الفحص والتطعيم، التي تحمي من السلالات الأكثر عدوانية، الاستراتيجيات الوحيدة للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري.

وأضاف أونفر أنه في إيطاليا، يوصى بشدة بإعطاء اللقاح ويتم تقديمه مجانًا للفتيات والفتيان من سن 11 عامًا، على الرغم من أن النسبة المئوية للأشخاص الذين تم تطعيمهم لا تزال منخفضة إلى حد كبير.

وبحسب البيانات الصادرة عن المعهد العالي للصحة يبدو أنه على الرغم من أن ما يقرب من 80٪ من حالات العدوى تشفى تلقائيًا، إلا أنه في 20٪ هناك استمرار يمكن أن يؤدي إلى تطور آفات حميدة وخبيثة.